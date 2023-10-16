Apple анонсирует завтра не новые iPad, а всего лишь стилус Apple Pencil 3

Информация, появившаяся в японском блоге Mac Otakara, гласит, что новый Apple Pencil будет оборудован «заменяемым магнитным наконечником».

Эти слухи также подтверждаются утечками от известного инсайдера Majin Bu, который ранее утверждал, что новый стилус получит сменные магнитные наконечники для рисования, технического черчения и цифровой живописи.

Подобное нововведение упростит процесс замены наконечника в случае его износа или повреждения. Кроме того, ожидается, что Apple Pencil 3 будет обладать повышенной точностью и улучшенной автономностью работы.

На данный момент Apple предлагает два поколения Apple Pencil. Второе, выпущенное в 2018 году, имеет немагнитный наконечник и прикрепляется магнитом к новым моделям iPad Pro, iPad Air и последнему iPad mini. Его стоимость в США составляет $129.