Apple бесплатно меняет батареи взрывающимся ноутбукам

Компания Apple объявила о добровольном отзыве «ограниченного числа» 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения.

В них установлены аккумуляторы, которые могут перегреваться, создавая угрозу безопасности. Эти устройства продавались преимущественно с сентября 2015 года по февраль 2017 года.

В пункт «Об этом Mac» в меню Apple на таких ноутбуках будет обозначена модель MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015). Другие 15-дюймовые MacBook Pro или другие ноутбуки Apple не подлежат отзыву. Проверить, есть ли данная проблема у устройства, можно с помощью его серийного номера на сайте поддержки Apple.

Если ноутбук подпадает под программу, то Apple рекомендует прекратить его использовать и обратиться за бесплатной заменой аккумулятора.