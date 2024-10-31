Apple без лишнего шума анонсировала MacBook Pro на чипах M4, M4 Pro и M4 Max

Новые MacBook Pro получили улучшенный дисплей Liquid Retina XDR с яркостью до 1000 нит, обновленную 12-мегапиксельную камеру Center Stage и до 24 часов автономной работы — рекордное время для ноутбуков Apple.

Начальная модель 14-дюймового MacBook Pro на M4 предлагается за $1599 и оснащена тремя портами Thunderbolt 4, а версии с M4 Pro и M4 Max — новейшими Thunderbolt 5 для улучшенной передачи данных.

Семейство чипов M4, созданное по 3-нм техпроцессу, обеспечивает впечатляющую энергоэффективность и мощность, а также поддерживает работу с большими языковыми моделями и другими ресурсозатратными задачами.

Для требовательных пользователей MacBook Pro с M4 Max предлагает до 128 ГБ оперативной памяти и мощный графический процессор, что делает его идеальным для 3D-анимации, научных вычислений и редактирования видео.