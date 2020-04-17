Ноутбуки и планшеты
Сегодня 09:39
Apple добавит в свои ноутбуки новую функцию для продления автономности
Оно появится в macOS Catalina 10.15.5
Стало известно, что Apple добавит в свои ноутбуки новую функцию для продления автономности. Нововведение под названием Battery Health Management появится в фирменных компьютерах с выходом операционной системы macOS Catalina 10.15.5 .
Более того, новая функция уже есть во второй бета-версии macOS Catalina 10.15.5, однако пользоваться ей могут на данный момент лишь разработчики. Для обычных пользователей функция станет доступной с выходом macOS Catalina 10.15.5.
Известно, что Battery Health Management за счет уменьшения скорости старения аккумуляторов, позволит продлить общую продолжительность функционирования фирменных ноутбуков компании. Механизм работы данной опции заключается в изучении актуального состояния аккумулятора, а также режима зарядки с последующим интеллектуальным регулированием зарядкой.