Apple добавит в свои ноутбуки новую функцию для продления автономности

Более того, новая функция уже есть во второй бета-версии macOS Catalina‌ 10.15.5, однако пользоваться ей могут на данный момент лишь разработчики. Для обычных пользователей функция станет доступной с выходом macOS Catalina‌ 10.15.5.

Известно, что Battery Health Management за счет уменьшения скорости старения аккумуляторов, позволит продлить общую продолжительность функционирования фирменных ноутбуков компании. Механизм работы данной опции заключается в изучении актуального состояния аккумулятора, а также режима зарядки с последующим интеллектуальным регулированием зарядкой.