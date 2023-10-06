Apple должна скоро выпустить новые планшеты — iPad mini 7 и iPad Air

Точные сроки выхода Pad mini 7 пока неизвестны, но сообщается, что новинка сохранит дизайн iPad mini 6 2021 года, но получит новое аппаратное обеспечение. Актуальная модель оснащена чипом A15 Bionic, который также используется в iPhone 13.

Известно, что сейчас Apple тестирует младшую модель iPad, которая станет продолжением iPad 10-го поколения с USB-C и дизайном планшета Pad Air. Кодовое название новинки — J126b.

Инсайдеры рассказали, что вендор готовит к выпуску две версии iPad Air 6 под кодовыми названиями J507/J508 и J537/J538. Возможно, это будут iPad Air с базовым и увеличенным экраном либо базовая и более производительная версии.

Известно и о планах Apple выпустить флагман iPad Pro с чипом M3. Версии модели зашифрованы под кодовыми названиями J717 и J718 для 11" моделей с Wi-Fi и поддержкой сотовой связи и J720 и J721 — с большим размером экрана.