Apple дополнит серии iPhone, iPad и MacBook «недорогими» моделями, — инсайдер

Как отмечает портал MacRumors со ссылкой на инсайдера, весной ожидается iPhone 17e с чипом A19, 18 Мп камерой и модемом Apple C1, а также iPad 12-го поколения с чипом A18 и поддержкой Apple Intelligence. Это как раз те устройства, которые счтаютчя бюджетными.

На фоне «качелей» в сфере производства, электроники и памяти DDR, Apple стремится сохранить рынок, поэтому и предложит недорогие относительно старших моделей устройства.

Для сохранения цены в диапазоне $699-899 MacBook может получить старый дизайн, 8 ГБ ОЗУ и один порт USB-C. iPhone 17e, возможно, будет иметь «островок» Dynamic Island вместо выемки. iPhone 18 Pro и первый складной iPhone выйдут во второй половине 2026 года, а обычные iPhone 18, 18e — в первой половине 2027 года. В эту серию должен был попасть и iPhone Air 2, от которого, по слухам, Apple отказалась.