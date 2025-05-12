Apple готовит чип Baltra для ИИ совместно с Broadcom — ядер в 8 раз больше, чем у M3 Ultra

По данным Bloomberg, чип рассчитан на использование в серверных центрах обработки данных и должен быть готов к 2027 году. В отличие от M3 Ultra, который включает 24 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядер, Baltra может получить в 8 раз больше ядер, что потенциально дает до 192 мощных вычислительных блоков.

Основной упор в новом чипе сделан на ускорение задач машинного обучения, поэтому Apple, вероятно, сосредоточится не только на увеличении числа процессорных ядер, но и на масштабировании NPU для обработки матричных операций.

Такие архитектуры более эффективны для нейросетей, чем традиционные CPU или GPU, так как оптимизированы для операций умножения матриц.

Помимо Baltra, Apple планирует выпустить новые процессоры для Mac и iPad. По слухам, M5 появится в 2025 году, а модели M6 (Komodo) и M7 (Borneo) находятся на более ранних стадиях разработки. Также компания работает над чипами для умных очков и других носимых устройств.