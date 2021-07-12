Apple готовит «крупнейшее обновление iPad mini за всю историю линейки»

Судя по свежим данным инсайдеров, как минимум сама компания видит в этом смысл. PhoneArena пишет, что осенью 2021 года IT-гигант представит самый крупный редизайн планшета с момента выхода оригинального iPad mini в 2012 году.

Пока что не совсем ясно, чего именно стоит ожидать от устройства. Но по мнению ряда журналистов, новый «миник» может получить внешний вид как у iPad Air 2020 или последних iPad Pro — минимальные рамки по бокам при сохранении прежних габаритов.