Apple готовит новый чип с 16-ядерной графикой

Судя по имеющимся данным, новинка будет использоваться в новых ноутбуках Apple — MacBook Pro 14" и 16". Также Apple M1X могут внедрить при производстве первого iMac на базе архитектуры ARM.

Как пишет AppleInsider, новый чип Apple позволит ноутбукам компании лучше работать с графикой. Также повышение производительности позволит встроенной видеокарте сравняться с среднебюджетными видеоадаптерами той же NVIDIA.

На данный момент нет точной информации, когда именно устройства на M1X появятся в продаже. Но судя по данным инсайдеров, случиться это может уже летом текущего года.