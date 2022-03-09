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Apple использует устаревший процессор при создании нового MacBook Air

А ведь люди рассчитывали на M2
Накануне вечером Apple провела весеннюю презентацию. На ней компания представила множество новинок, но как будто намерено обошла стороной тему новых ноутбуков MacBook Air. И это логично — их анонс ожидается ближе к концу 2022 года.
Apple использует устаревший процессор при создании нового MacBook Air

Несмотря на это, популярный аналитик Минг-Чи Куо уже сейчас раскрыл детали долгожданного недорогого ноутбука Apple. Так, например, в основу девайса ляжет знакомый по модели прошлого поколения чип M1.

В то же время дизайн MacBook Air должен претерпеть значительные изменения. И дело не только в приближенном к MacBook Pro дизайне, но также и в цветах, напоминающих таковые у моноблока iMac.

Напомним, что анонса и релиз новых базовых MacBook ожидается уже осенью 2022 года.

Источник: MacRumors
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