Apple использует устаревший процессор при создании нового MacBook Air

Несмотря на это, популярный аналитик Минг-Чи Куо уже сейчас раскрыл детали долгожданного недорогого ноутбука Apple. Так, например, в основу девайса ляжет знакомый по модели прошлого поколения чип M1.

В то же время дизайн MacBook Air должен претерпеть значительные изменения. И дело не только в приближенном к MacBook Pro дизайне, но также и в цветах, напоминающих таковые у моноблока iMac.

Напомним, что анонса и релиз новых базовых MacBook ожидается уже осенью 2022 года.