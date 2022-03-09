Apple использует устаревший процессор при создании нового MacBook Air

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 22:29
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Apple использует устаревший процессор при создании нового MacBook AirА ведь люди рассчитывали на M2
Накануне вечером Apple провела весеннюю презентацию. На ней компания представила множество новинок, но как будто намерено обошла стороной тему новых ноутбуков MacBook Air. И это логично — их анонс ожидается ближе к концу 2022 года.
Несмотря на это, популярный аналитик Минг-Чи Куо уже сейчас раскрыл детали долгожданного недорогого ноутбука Apple. Так, например, в основу девайса ляжет знакомый по модели прошлого поколения чип M1.
В то же время дизайн MacBook Air должен претерпеть значительные изменения. И дело не только в приближенном к MacBook Pro дизайне, но также и в цветах, напоминающих таковые у моноблока iMac.
Напомним, что анонса и релиз новых базовых MacBook ожидается уже осенью 2022 года.
Источник: MacRumors