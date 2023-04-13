Apple из Китая перенесёт производство MacBook в Таиланд

Apple из Китая перенесёт производство MacBook в ТаиландИз-за тяжёлых ковидных ограничений в КНР
Как стало известно, кроме Индии и Вьетнама, куда Apple планирует перенести производство некоторых своих продуктов, и уже частично перенесла, речь зашла и о производстве MacBook в Таиланде. Где уже больше года производятся Apple Watch.
Фото: Unsplash.com
В этой стране организованы необходимые производственные мощности. Представители Apple ведут переговоры с поставщиками, которые тоже сходятся во мнении, что перенос производства ноутбуков в Таиланд — необходимая мера на фоне серьёзных ковидных ограничений в Китае.
Из-за этого уже пострадало производство и логистика тайваньской компании Hon Hai Precision Industry Co, известной как Foxconn, выпускающей почти все iPhone.
Как уточняется, Apple обсуждает с поставщиками как возможность, так и возможные сроки запуска сборки и производства комплектующих и модулей для MacBook.