Apple из Китая перенесёт производство MacBook в Таиланд

В этой стране организованы необходимые производственные мощности. Представители Apple ведут переговоры с поставщиками, которые тоже сходятся во мнении, что перенос производства ноутбуков в Таиланд — необходимая мера на фоне серьёзных ковидных ограничений в Китае.

Из-за этого уже пострадало производство и логистика тайваньской компании Hon Hai Precision Industry Co, известной как Foxconn, выпускающей почти все iPhone.

Как уточняется, Apple обсуждает с поставщиками как возможность, так и возможные сроки запуска сборки и производства комплектующих и модулей для MacBook.