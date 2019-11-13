Apple избавится от 15-дюймовых ноутбуков

Так, американское издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому еще не представленный ноутбук будет продаваться по цене 15-дюймового варианта, при этом также он должен будет заменить старшую версию MacBook Pro, оставив в линейке лишь два варианта: на 13 и 16 дюймов. Напомним, что на данный момент 15-дюймовый MacBook Pro можно купить от 2,4 тыс долларов.