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Apple изобрела MacBook со встроенной беспроводной зарядкой

Причём у компании есть сразу два способа реализации новой функции
В 2020 году Apple начала внедрять самые инновационные решения в свою линейку ноутбуков MacBook. Например, часть устройств работают на базе фирменного ARM-процессора компании — Apple M1. А теперь появилась информация о том, что компания изобрела MacBook со встроенной беспроводной зарядкой.

Причём, если верить патентным документам, в яблочной компании рассматривают сразу два варианта размещения катушек при реализации задуманного. Первый предусматривает размещение трёх индукционных катушек (один в тачпаде и по одному с каждого боку), а согласно второму размещены зарядные «блоки» будут равномерно по всему корпусу, сообщает The Verge.

Первый патент, с трёмя катушками

Что интересно, во втором случае устройства можно будет заряжать, положив друг на друга. По крайней мере, на патентном изображении видно, как на ноутбуке лежит смартфон, на котором в свою очередь расположились смарт-часы.

Второй патент, с шестью равномерно распределёнными катушками

Когда именно Apple планирует выпустить MacBook с новой функцией — неизвестно.