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Apple изобрела MacBook со встроенной беспроводной зарядкой
Причём у компании есть сразу два способа реализации новой функции
В 2020 году Apple начала внедрять самые инновационные решения в свою линейку ноутбуков MacBook. Например, часть устройств работают на базе фирменного ARM-процессора компании — Apple M1. А теперь появилась информация о том, что компания изобрела MacBook со встроенной беспроводной зарядкой.
Причём, если верить патентным документам, в яблочной компании рассматривают сразу два варианта размещения катушек при реализации задуманного. Первый предусматривает размещение трёх индукционных катушек (один в тачпаде и по одному с каждого боку), а согласно второму размещены зарядные «блоки» будут равномерно по всему корпусу, сообщает The Verge.
Что интересно, во втором случае устройства можно будет заряжать, положив друг на друга. По крайней мере, на патентном изображении видно, как на ноутбуке лежит смартфон, на котором в свою очередь расположились смарт-часы.
Когда именно Apple планирует выпустить MacBook с новой функцией — неизвестно.