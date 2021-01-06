Apple изобрела MacBook со встроенной беспроводной зарядкой

Причём, если верить патентным документам, в яблочной компании рассматривают сразу два варианта размещения катушек при реализации задуманного. Первый предусматривает размещение трёх индукционных катушек (один в тачпаде и по одному с каждого боку), а согласно второму размещены зарядные «блоки» будут равномерно по всему корпусу, сообщает The Verge.