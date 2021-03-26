Apple изобрела новый способ охлаждения ноутбуков MacBook Pro

Что интересно, Apple также добавила в документ понижение температуры корпуса ноутбука через выдвижной блок с вентиляционными решётками на нижней крышке. Так, в момент, когда эта крышка открыта, частота процессора может повышаться автоматически, улучшая производительность ноутбука. При этом можно не бояться, что устройство будет излишне нагреваться.