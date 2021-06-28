Apple хочет увеличить размер дисплея в новых iPad Pro

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Сегодня в 18:51
Apple хочет увеличить размер дисплея в новых iPad ProНеужели можно рассчитывать на 16-дюймовую модель?
Несмотря на прорыв, которым оказался iPad Pro 2021, компания Apple явно хочет удивить нас в новых моделях планшета. Одним из способов достичь этого должен стать увеличенный размер дисплея.
Так, по словам интернет-инсайдера Марка Гурмана, яблочная корпорация на полном серьёзе рассматривает вариант производства iPad с дисплеями больше 12,9 дюйма, пишет 9to5Mac. Напомним, что именно такой размер экрана фирменного планшета Apple является на сегодняшний день максимальным.
Не до конца ясно, как скоро это случится. По словам всё того же Гурмана, «до окончательного пересмотра размерного ряда линейки планшетов осталась пара лет». Таким образом, модельный ряд грядущего 2022 года останется прежних габаритов.