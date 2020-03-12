Apple может отказаться от процессоров сторонних производителей в MacBook уже в конце текущего года

Причем он также отметил, что, несмотря на прежние слухи, первым устройством, которое получит процессор собственной разработки Apple, будет не iMac, а именно что MacBook, который могут показать в ноябре-декабре 2020 года. При всем при этом аналитик не отрицает и того факта, что яблочная компания может не успеть выполнить задуманное в срок, в первую очередь из-за коронавируса, в связи с чем все же перенесет выход подобного устройства на первую половину года следующего.

К сожалению, больше никакой информации у господина Куо нет, но можно предположить, что первым ноутбуком, собранном на базе фирменного процессора Apple, выступит MacBook Air — сложно представить, что компания сумеет уже до конца года сделать все необходимое, чтобы “пересадить” MacBook Pro с процессоров Intel.