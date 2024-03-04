Apple может выпустить новые продукты без весенней презентации

Если это произойдет, это будет уже второй год подряд, когда Apple откладывает весеннее событие. В этом году ожидается особенно много новых продуктов.

Несмотря на неопределенность в формате анонсов, слухи указывают на их скорое появление. Предположительно, новые устройства будут представлены в этом или следующем месяце. Помимо обновления iPad Pro и нового iPad Air с 12,9-дюймовым экраном, ожидается анонс новых Apple Pencils и Magic Keyboards. Также планируется выпуск M3 MacBook Air в моделях 13 и 15 дюймов.