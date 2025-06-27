Apple начала массовое производство iPad Pro с OLED и чипом M5

Как сообщает корейское издание ZDNet, компании Samsung и LG начали массовое производство OLED-дисплеев для новых iPad. Теперь обе компании будут поставлять панели как для 11-дюймовой, так и для 13-дюймовой версии устройства, в отличие от прежнего разделения по моделям.

Новые экраны — часть более широкой стратегии Apple по переходу на OLED. В дальнейшем такие дисплеи планируется внедрить и в другие модели — iPad mini получит OLED в 2026 году, а iPad Air — в 2027-м. Кроме того, технология будет применена и в будущих версиях MacBook, начиная с профессиональных моделей.

Хотя в дизайне новых iPad Pro глобальных изменений не ожидается, одно визуальное нововведение все же будет. Логотип Apple на задней панели разместят в горизонтальной ориентации. Это связано с тем, что все больше пользователей используют планшет в альбомном режиме.

Что касается производительности, iPad Pro получит чип M5, созданный по 3-нм техпроцессу TSMC.