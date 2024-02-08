Apple начала продавать более дешевые MacBook Pro 14" на процессоре M3

Цены на восстановленные модели 14-дюймового MacBook Pro начинаются от $1359, что на $240 дешевле исходной стартовой цены в $1599.

На данный момент Apple предлагает только модели MacBook Pro с базовым чипом M3, без вариантов M3 Pro или M3 Max.

В линейке представлены несколько конфигураций с дополнительным объемом хранилища. Некоторые из базовых моделей уже распроданы, и наличие будет меняться по мере пополнения запасов восстановленного магазина.

Покупателям, ищущим конкретную конфигурацию, следует регулярно проверять наличие.

Все восстановленные Mac от Apple практически идентичны новым продуктам. Они проходят процесс восстановления, включающий полное функциональное тестирование, замену любых дефектных модулей, а также тщательную очистку и осмотр.