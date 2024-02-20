Apple начала продавать восстановленную версию самого дорогого MacBook Pro с большой скидкой

Apple начала продавать восстановленные MacBook Pro 14” и 16” с чипами M3 Pro и M3 Max по сниженным ценам. Это первый случай, когда эти модели продаются по скидке, с момента их выхода в октябре 2023 года.

Восстановленные версии ноутбуков MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max появились в магазине Apple всего через две недели после появления в нем базовой модели MacBook Pro 14 дюймов с чипом M3.

Цены на восстановленные ноутбуки начинаются с $1699 за модель MacBook Pro 14” с чипом M3 Pro с 11-ядерным CPU и 14-ядерным GPU, что на $300 меньше, чем первоначальная цена в $1999.

Модель MacBook Pro 16” с чипом M3 Pro с 12-ядерным CPU и 18-ядерным GPU доступна по цене $2119, что на $380 меньше, чем цена новой модели в $2499.

Отметим, что все восстановленные компьютеры Mac от Apple почти идентичны новым продуктам. Они проходят процесс восстановления, включающий полное функциональное тестирование, замену любых дефектных модулей, тщательную очистку и осмотр.