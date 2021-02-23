Apple начала продажи более дешёвой версии новейшего MacBook Pro M1

Купертиновцы запустили официальную продажу восстановленных MacBook pro 13” на базе M1, пишет 9to5mac. Так, теперь минимальная версия девайса с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянки обойдётся в 1099 долларов (81,5 тыс рублей). «Скидка» на версию 16/512 ГБ и того больше — целых 230 долларов (17 тыс рублей).

Что интересно, пока что компания не готова предложить подобное снижение цены для MacBook Air и Mac mini в версиях с чипом M1.