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Сегодня в 11:36
Apple начала продажи более дешёвой версии новейшего MacBook Pro M1
Версия на 16/512 ГБ подешевела на целых 17 тыс рублей!
В конце 2020 года Apple представила свои первые устройства на новом ARM-чипе M1. В том числе обновление коснулось и MacBook Pro, который в минимальной комплектации был оценён в 1299 долларов (96,3 тыс рублей). Но вот, спустя пару месяцев, компания начала продажи более дешёвой версии этого ноутбука.
Купертиновцы запустили официальную продажу восстановленных MacBook pro 13” на базе M1, пишет 9to5mac. Так, теперь минимальная версия девайса с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянки обойдётся в 1099 долларов (81,5 тыс рублей). «Скидка» на версию 16/512 ГБ и того больше — целых 230 долларов (17 тыс рублей).
Что интересно, пока что компания не готова предложить подобное снижение цены для MacBook Air и Mac mini в версиях с чипом M1.