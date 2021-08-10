Apple начала продажи восстановленных iPad Pro на почти 15 тысяч рублей дешевле обычного

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Apple начала продажи восстановленных iPad Pro на почти 15 тысяч рублей дешевле обычногоApple начала продажи восстановленных iPad Pro на почти 15 тысяч рублей дешевле обычного
Apple понадобилось почти полтора года, чтобы начать продажу восстановленных iPad Pro, выпущенных в марте 2020-го.
Зато теперь любой желающий может купить iPad Pro 11” за 609 долларов (44,8 тыс рублей), а iPad Pro 12,9” за 749 долларов (55,1 тыс рублей). Как пишет MacRumors, это 90 и 200 долларов (6,6 тыс и 14,7 тыс рублей) экономии соответственно. Правда, пока что речь идёт лишь об американском сегменте Apple.com.
Стоит отметить, что iPad Pro 2020 года выпуска — это последние на данный момент планшеты линейки, которые выпускались на базе чипов A-серии. Начиная с iPad Pro (2021) компания начала внедрять в устройства SoC Apple M1.
Напомним, что восстановленные самой Apple устройства проходят этапы тестирования и очистки, прежде чем отправиться в повторную продажу. По своей сути, они максимально близки к полностью новым товарам.