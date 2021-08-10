Apple начала продажи восстановленных iPad Pro на почти 15 тысяч рублей дешевле обычного

Стоит отметить, что iPad Pro 2020 года выпуска — это последние на данный момент планшеты линейки, которые выпускались на базе чипов A-серии. Начиная с iPad Pro (2021) компания начала внедрять в устройства SoC Apple M1.

Напомним, что восстановленные самой Apple устройства проходят этапы тестирования и очистки, прежде чем отправиться в повторную продажу. По своей сути, они максимально близки к полностью новым товарам.