Apple начала производство второго поколения собственных ноутбучных чипов после отказа от процессоров Intel

Издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на собственные информированные источники, заявило, что TSMC уже начал производство новых SoC для яблочной корпорации. В основу решения ляжет технология усовершенствованного 5-нм техпроцесса, получившая название N5P.

Ожидается, что Apple получит новые чипы уже в июле 2021 года. А это значит, что производство новых MacBook на его основе может начаться примерно в то же время.

Напомним, что ранее в сети появились слухи о том, что купертиновцы представят новенькие MacBook Pro 14” и 16” осенью. Эксперты предсказали, что в устройства вернут традиционные USB-разъёмы и порт MagSafe для зарядки.