Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:01
Apple начала производство второго поколения собственных ноутбучных чипов после отказа от процессоров Intel
Теперь ждём анонса самих лэптопов
Неделю назад Apple анонсировала сразу два устройства на чипе M1: iMac и iPad Pro. Сейчас же стало известно, что компания начала работу над вторым поколением — потенциальным Apple M1X или M2.
Издание Nikkei Asian Review, ссылаясь на собственные информированные источники, заявило, что TSMC уже начал производство новых SoC для яблочной корпорации. В основу решения ляжет технология усовершенствованного 5-нм техпроцесса, получившая название N5P.
Ожидается, что Apple получит новые чипы уже в июле 2021 года. А это значит, что производство новых MacBook на его основе может начаться примерно в то же время.
Напомним, что ранее в сети появились слухи о том, что купертиновцы представят новенькие MacBook Pro 14” и 16” осенью. Эксперты предсказали, что в устройства вернут традиционные USB-разъёмы и порт MagSafe для зарядки.