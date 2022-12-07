Apple начала работу над созданием 20-дюймового ноутбука с гибким дисплеем

19:39, 07 декабря 2022
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Apple начала работу над созданием 20-дюймового ноутбука с гибким дисплеемА также над другими устройствами
Apple приступила к разработке 20,25-дюймовых MacBook со складным дисплеем.
Фото: Notebookcheck.net
В полностью разложенном состоянии диагональ экрана такого ноутбука будет составлять 20,25 дюймов, в сложенном — 15,3 дюйма.
Такой MacBook будет выпущен в 2025 году. Также компания планирует в 2024 году выпустить первый iPad c OLED-экраном.
Сообщается и о том, что в 2025 году Apple планирует выпустить складное устройство — альтернативу iPad mini.