Ноутбуки и планшеты
19:39, 07 декабря 2022
1 мин.

Apple начала работу над созданием 20-дюймового ноутбука с гибким дисплеем

А также над другими устройствами

Apple приступила к разработке 20,25-дюймовых MacBook со складным дисплеем.

Apple начала работу над созданием 20-дюймового ноутбука с гибким дисплеем

Фото: Notebookcheck.net

В полностью разложенном состоянии диагональ экрана такого ноутбука будет составлять 20,25 дюймов, в сложенном — 15,3 дюйма.

Такой MacBook будет выпущен в 2025 году. Также компания планирует в 2024 году выпустить первый iPad c OLED-экраном.

Сообщается и о том, что в 2025 году Apple планирует выпустить складное устройство — альтернативу iPad mini.

Источник:The Elec
Теги:
#Apple
,
#MacBook
,
#iPad
Новости партнеров
Новости партнеров