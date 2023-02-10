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15:33, 10 февраля 2023
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Apple начала торговать восстановленными и уценёнными iPad 2021 года

Цены ниже ниже, разумеется

Компания Apple начала продажу восстановленных и уценённых iPad Mini 6 и iPad Pro с чипом Apple M1 2021 года. Apple впервые продаёт эти гаджеты по сниженной цене.

Apple начала торговать восстановленными и уценёнными iPad 2021 года

Фото: Trustedreviews.com

На iPad Mini 6 стартовая цена составялет $419 за версию с 64 ГБ встроенной памяти, что на $80 дешевле изначальной стартовой стоимости новых устройств. Модель с 256 ГБ доступна за $549, это на $100 долларов ниже, чем раньше. Уценённые iPad Mini 6 продаются в нескольких вариантах расцветки.

На восстановленный 11" iPad Pro третьего поколения цены начинаются с $639 за модель с 128 ГБ, а на 12,9" iPad Pro‌ пятого поколения цена стартует с $889, также за 128 ГБ памяти. Эти модели доступны в расцветках «серый космос» и «серебристый». Также есть версии iPad Pro с сотовой связью.

Восстановленные модели iPad 2021 года продаются в специальной коробке с оригинальными кабелем USB-C и адаптером питания, сервисной гарантией на один год и возможностью расширенного обслуживания по программе AppleCare+.

Источник:9to5mac
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