Apple наконец-то разместит в iPad Air 6 фронтальную камеру на правильном месте — сбоку

Согласно утечкам, iPad Air 6 получит фронтальную камеру, ориентированную на ландшафтный режим. В настоящее время фронтальная камера на всех iPad, кроме базового iPad 10, находится сверху, что неудобно для видеозвонков и использования с Magic Keyboard Folio.

В iPadOS 17.4 были найдены следы того, что новые iPad Pro получат такую же камеру, как и iPad Air 6. Это означает, что все iPad, за исключением mini, будут иметь фронтальную камеру, расположенную вверху при использовании в ландшафтном режиме.

Ожидается, что iPad Air 6 не получит каких-либо мажорных изменений, за исключением расположения камеры.

iPad Pro же, по слухам, получит обновленный дизайн. Новые «прошки» будут тоньше, чем актуальные модели, а iPad Air 6 впервые будет доступен в двух вариантах диагонали экрана.