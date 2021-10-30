Apple не смогла заставить работать часть своих приложений в MacBook Pro при 120 Гц

Так, несмотря на старт продаж новинок почти неделю назад, Apple до сих пор не оптимизировала ряд своих приложений под новые, более «высокочастотные» дисплеи.

По словам наших коллег из 9to5Mac, ярким примером служит Safari. Фирменный браузер купертиновцев, который фигурировал в сегменте про ProMotion на недавней презентации, до сих пор работает в 60 Гц.

Что интересно, для разработчиков сторонних приложений компания также не выпустила никакой сопроводительной документации. Например, на многочисленных форумах разработчики жалуются, что не могут воспользоваться преимуществами дисплея ProMotion, так как зашли в тупик, не зная с чего начать.