Apple не устроил дисплей Samsung для следующего iPad — взамен планшет получит дисплей LG

Как сообщает сайт Patentlyapple со ссылкой на отчёт технологического портала The Elec, Apple отменила проект OLED-дисплея с Samsung для будущих iPad Pro. Как отмечается, причина отказа Apple от сделки с Samsung — тот факт, что последняя не хотела брать на себя обязательства по двухстековому дизайну, которого требовала Apple. Вместо неё именно LG заявила о готовности начать производство требуемых OLED-панелей.

Источник подчёркивает, что LG Display внедрит в iPad Pro свои системы, имеющие двухслойную технологию, которую компания поставляет на рынок с 2019 года. Принцип её работы заключается в комбинированном свечении двух слоёв красного, синего и зелёного органических светодиодов, благодаря чему можно получить большое разнообразие качественных цветов. Также технология от LG предполагает использование вместе со светодиодами и технологии низкотемпературного поликристаллического оксида тонкоплёночных транзисторов. Такой тандем обеспечивает не только яркость и качество цветопередачи, но и продлевает срок службы дисплея до четырёх раз.

Как отмечается, это пока всё же инсайдерская информация. Но если сообщения The Elec верны, то LG уже приступила к производству 11“ и 12,9“ дисплеев для OLED iPad Pro.