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Apple не устроил дисплей Samsung для следующего iPad — взамен планшет получит дисплей LG

Это будут мощные OLED-панели
Как стало известно, Apple отказалась от OLED дисплея для будущего поколения iPad, который должна была разрабатывать Samsung. Вместо неё для «яблочного» вендора эту панель будет разрабатывать компания LG Display.
Apple не устроил дисплей Samsung для следующего iPad — взамен планшет получит дисплей LG

Как сообщает сайт Patentlyapple со ссылкой на отчёт технологического портала The Elec, Apple отменила проект OLED-дисплея с Samsung для будущих iPad Pro. Как отмечается, причина отказа Apple от сделки с Samsung — тот факт, что последняя не хотела брать на себя обязательства по двухстековому дизайну, которого требовала Apple. Вместо неё именно LG заявила о готовности начать производство требуемых OLED-панелей.

Источник подчёркивает, что LG Display внедрит в iPad Pro свои системы, имеющие двухслойную технологию, которую компания поставляет на рынок с 2019 года. Принцип её работы заключается в комбинированном свечении двух слоёв красного, синего и зелёного органических светодиодов, благодаря чему можно получить большое разнообразие качественных цветов. Также технология от LG предполагает использование вместе со светодиодами и технологии низкотемпературного поликристаллического оксида тонкоплёночных транзисторов. Такой тандем обеспечивает не только яркость и качество цветопередачи, но и продлевает срок службы дисплея до четырёх раз.

Как отмечается, это пока всё же инсайдерская информация. Но если сообщения The Elec верны, то LG уже приступила к производству 11“ и 12,9“ дисплеев для OLED iPad Pro.