Apple не выпустит дешёвый iPad 11 в 2024 году

Конкретных сроков инсайдеры не называют, поскольку и сама Apple на распутье в отношении этой модели. На ситуацию могли повлиять дела Apple в Евросоюзе.

Свои выводы инсайдеры основывают на снижении цены iPad 10 в странах Евросоюза и отсутствии комплектного зарядного устройства. По мнению информаторов, это говорит о том, что Apple не представит очередную модель, иначе не пошла бы на такой шаг в отношении актуальной.

При этом Apple, как ранее сообщил Гурман, собиралась презентовать несколько устройств, включая iPad 11; модель должна была получить чип М4. Но теперь и проведение презентации, и анонс нового iPad под вопросом, во всяком случае в ближайшее время.