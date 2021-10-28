Apple обманула: вырез в экранах MacBook Pro перекрывает меню в программах

Но у такого нововведения, внезапно, обнаружилась и оборотная сторона. Иконки меню частично перекрываются вырезом, несмотря на обещания Apple во время презентации не допустить подобного.

Одним из первых о проблеме рассказал популярный YouTube-блогер Snazzy Q, опубликовавший соответствующее видео в своём Twitter-аккаунте. На момент написания материала ролик уже набрал более 1 млн просмотров.

Отметим, что в отличие от тех же iPhone, «чёлка» новых MacBook не скрывает никаких особых систем наподобие Face ID. Компания лишь разместила там веб-камеру FaceTime HD более высокого разрешения — на 1080р вместо прежних 720р.