Apple обманула: вырез в экранах MacBook Pro перекрывает меню в программах

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Apple обманула: вырез в экранах MacBook Pro перекрывает меню в программахНу как так-то?
Некоторое время назад Apple представила новое поколение MacBook Pro. Новые модели получили 14- и 16-дюймовые дисплеи. И одним из главных новшеств ноутбуков оказалась «чёлка» как у последних iPhone.
Но у такого нововведения, внезапно, обнаружилась и оборотная сторона. Иконки меню частично перекрываются вырезом, несмотря на обещания Apple во время презентации не допустить подобного.
Одним из первых о проблеме рассказал популярный YouTube-блогер Snazzy Q, опубликовавший соответствующее видео в своём Twitter-аккаунте. На момент написания материала ролик уже набрал более 1 млн просмотров.
Отметим, что в отличие от тех же iPhone, «чёлка» новых MacBook не скрывает никаких особых систем наподобие Face ID. Компания лишь разместила там веб-камеру FaceTime HD более высокого разрешения — на 1080р вместо прежних 720р.
Источник: MacRumors