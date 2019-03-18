Apple обновила компактный iPad mini, впервые с 2015 года

Компания Apple представила новое поколение компактного планшета iPad mini. Он получил продвинутый дисплей, улучшенную аппаратную платформу и поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения.

Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ.

По словам производителя, с процессором A12 Bionic обеспечен троекратный рост производительности, а также прирост графической мощности в девять раз.

Продвинутый дисплей Retina с технологией True Tone и поддержкой широкого цветового диапазона стал на 25% ярче, он обладает максимальной плотностью пикселей по сравнению с другими iPad.

Планшет доступен для предзаказа с сегодняшнего дня в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Сингапуре, Испании, Швеции, Швейцарии, ОАЭ, Великобритании и США. Продажи стартуют на следующей неделе. Цена стартует от 499 долларов. В остальных странах, включая Россию, планшет станет доступен «совсем скоро».

В России iPad mini будет доступен по цене от 32 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi и от 43 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi + Cellular.