Apple обновила компактный MacBook Pro

Так, MacBook Pro 13 2020 года оснастили обновленным механизмом клавиатуры, который уже встречался ранее в MacBook Pro 16" и MacBook Air 2020 года. При этом устройство, к сожалению, осталось с прежней диагональю и размерами корпуса — чуда не случилось, мир пока что не увидел MacBook Pro 14" в корпусе “тринашки”. Зато устройство по традиции оснащено IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, 4-ядерными процессорами Intel Core i5 и Core i7 восьмого и десятого поколений, а также от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ памяти на SSD.