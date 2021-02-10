Apple объявила о бесплатной замене аккумуляторов для некоторых пользователей

Как пишет The Verge, с проблемой столкнулись владельцы MacBook Pro 2016 и 2017. И несмотря на то, что Apple выпустила обновления macOS Catalina 10.15.7 и macOS Big Sur 11.2.1 для них, у части пользователей проблема так и осталась нерешённой.

По словам представителей Apple, прежде чем получить право на бесплатную замену батареи, ноутбук проверят. Чтобы узнать, может ли ваш ноутбук претендовать на новый аккумулятор, нужно посмотреть, появилось ли сообщение «Сервис рекомендован» при проверке статуса аккумулятора: