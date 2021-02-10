Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:49
Apple объявила о бесплатной замене аккумуляторов для некоторых пользователей
Проверить возможность претендовать на услугу можно не выходя из дома
В сети появилась информация о том, что Apple всё же согласилась заменить аккумуляторы на некоторых своих ноутбуках. Речь идёт о тех устройствах, которые даже после установки последнего обновления не могут зарядиться более чем на 1%.
Как пишет The Verge, с проблемой столкнулись владельцы MacBook Pro 2016 и 2017. И несмотря на то, что Apple выпустила обновления macOS Catalina 10.15.7 и macOS Big Sur 11.2.1 для них, у части пользователей проблема так и осталась нерешённой.
По словам представителей Apple, прежде чем получить право на бесплатную замену батареи, ноутбук проверят. Чтобы узнать, может ли ваш ноутбук претендовать на новый аккумулятор, нужно посмотреть, появилось ли сообщение «Сервис рекомендован» при проверке статуса аккумулятора:
- В macOS Big Sur: выбрать меню Apple => «Системные настройки» => «Аккумулятор» => «Состояние аккумулятора».
- В macOS Catalina ( и более ранних версиях ОС): удерживая клавишу Option, нужно нажать на значок аккумулятора в строке меню, чтобы открыть меню состояния аккумулятора.