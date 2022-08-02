Apple объявила устаревшими ещё 9 компьютеров

По критериям Apple, устаревшие — устройства, которые не распространяются для продажи более 5 и менее 7 лет. Поэтому сейчас речь идёт о MacBook 2015 и 2016 года выпуска. В частности, это MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar, удалённой производителем из премиальных моделей, но доступную в современном 13-дюймовом MacBook Pro с процессором M2.

Полный список устаревших компьютеров такой: