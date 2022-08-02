Apple объявила устаревшими ещё 9 компьютеров

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Apple объявила устаревшими ещё 9 компьютеровВ список включён и 9,7-дюймовый iPad Pro
В конце июля Apple назвала компьютеры, которые теперь будет классифицировать как устаревшие. В список попали 9 устройств.
По критериям Apple, устаревшие — устройства, которые не распространяются для продажи более 5 и менее 7 лет. Поэтому сейчас речь идёт о MacBook 2015 и 2016 года выпуска. В частности, это MacBook Pro с сенсорной панелью Touch Bar, удалённой производителем из премиальных моделей, но доступную в современном 13-дюймовом MacBook Pro с процессором M2.
Полный список устаревших компьютеров такой:
- MacBook (12 дюймов, начало 2016 года);
- MacBook Air (13 дюймов, начало 2015 года);
- MacBook Pro (13 дюймов, начало 2015 года);
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, два порта Thunderbolt);
- MacBook Pro (13 дюймов, 2016 год, четыре порта Thunderbolt);
- MacBook Про (15 дюймов, 2016 год);
- iMac (21,5 дюйма, конец 2015 года);
- iMac (27 дюймов, Retina 5K, конец 2015 года);
- а также 9,7-дюймовый iPad Pro (2016 год).