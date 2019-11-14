Apple оправдала отсутствие новых разъемов в MacBook

”Возвращение слота для SD? Скорее всего нет. Мы провели много исследований и неоднократно задавали себе вопросы о множестве разъёмов вроде USB-A, HDMI, SD-ридерах. И пришли к выводу, что всё больше наших покупателей используют USB Type-C и Thunderbolt в связи с внушительным запасом производительности, высокой мощности, возможности зарядки. В качестве компромисса для таких устройств, как считыватели SD-карт, есть адаптеры. После долгих исследований мы уверены, что сделали лучший выбор, отказавшись от множественных типов портов”, — заявил Шиллер,

Также представитель Apple рассказал, что пользователям не стоит ждать появления фирменных ноутбуков с поддержкой сенсорного управления, так как в таком случае новое устройство будет конфликтовать с уже существующим iPad.