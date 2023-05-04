Apple отказалась от поддержки ПО планшета iPad Air первого поколения

Производство этого планшета началось в ноябре 2013 года. iPad Air получил 9,7" IPS-дисплей, чип Apple A7, 1 ГБ оперативной памяти, от 16 ГБ — встроенной, а также одинарную камеру разрешением 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 8600 мАч. Планшет оснащён кнопкой Home с сенсором распознавания отпечатков пальцев Touch ID.

Вместе с этим устройством Apple внесла в список устаревших девайсов и монитор Thunderbolt Display. Это устройство получило 27" экран; цена составляла $999. С производства монитор был снят в 2016 году.