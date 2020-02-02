Apple открыла продажи удешевлённых планшетов iPad

Так, восстановленные iPad Air 3 и iPad mini 5 можно приобрести как с поддержкой сетей LTE, так и без. Устройства предлагаются в модификации на 64 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти, в серебристом, золотом, а также в сером корпусах. Что касается стоимости, то она в среднем на 15% ниже стоимости совершенно новых моделей данных устройств, благодаря чему можно сэкономить от 60 до 120 долларов.

Минимальная стоимость iPad mini 5 начинается от 339 долларов или 21,7 тыс рублей, тогда как новый iPad mini 5 доступен за 399 долларов или 25,5 тыс рублей. В то же время восстановленный iPad Air 3 можно ухватить за 419 долларов или 26,8 тыс рублей вместо стандартных 499 долларов или 31,9 тыс рублей.