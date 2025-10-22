Apple отложила выпуск складного iPad с 18-дюймовым экраном до 2029 года

Для создания панели компания сотрудничает с Samsung Display. Экран выполнен по OLED-технологии и минимизирует видимую складку, что также применяется в складном iPhone Apple. Планшет не имеет внешнего дисплея: в закрытом виде он похож на MacBook с алюминиевыми крышками, в открытом — размером напоминает 13-дюймовый ноутбук.

Текущие прототипы весят около 3,5 фунтов (примерно 1,6 кг), что сопоставимо с MacBook Pro, в то время как обычный iPad Pro весит от 1 до 1,3 фунтов (0,45−0,6 кг). OLED-дисплей обеспечивает яркую графику и тонкий корпус, но высокие затраты на панель увеличивают цену устройства до примерно 3 000 долларов.