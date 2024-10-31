Apple перестала продавать MacBook Air M2 и M3 с 8 ГБ оперативной памяти

Теперь минимальный объем памяти для MacBook Air на базе чипов M2 и M3 составляет 16 ГБ. Это должно улучшить многозадачность и производительность системы, делая устройство более подходящим для длительного использования.

Примечательно, что стартовая цена MacBook Air осталась на уровне $999, сохраняя модель доступной для пользователей с ограниченным бюджетом.

Ранее пользователи могли увеличить оперативную память до 16 ГБ за дополнительную плату в $200, но теперь эта конфигурация стала стандартом.

Это не первый раз, когда Apple устанавливает новый базовый уровень: в 2016 году минимальной конфигурацией для 13-дюймового MacBook Air стали 8 ГБ.

Что интересно, не только MacBook Air теперь начинается с 16 ГБ памяти — аналогичная конфигурация доступна для компактного Mac Mini, обновленных MacBook Pro и iMac, что подчеркивает общую тенденцию Apple к повышению производительности всей линейки компьютеров.