Ferra

Apple планирует создать ноутбук на базе iPhone

Смартфон за тысячу долларов начнёт отрабатывать свою стоимость

Компания Apple получила новый патент, описывающий способ создать этакий ноутбук на базе смартфона.

Гибридное устройство в ноутбучном форм-факторе обладает клавиатурой и дисплеем. Вычислительного блока с процессором, памятью и прочим у него нет, в этом качестве выступает смартфон, который вставляется на место тачпада и выполняет также и его роль.

В мире, где флагманские смартфоны стоят сравнимо с ноутбуками, подобное решение вполне обоснованно. Хотя, конечно, сама по себе такая док-станция тоже может стоить недёшево.

Такую концептуальную разработку уже демонстрирвала компания Razer на выставке CES в январе прошло года. По-сути, Project Linda представляет собой 13-дюймовую док-станцию для фирменного смартфона Razer Phone.

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