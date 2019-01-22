Apple планирует создать ноутбук на базе iPhone

Гибридное устройство в ноутбучном форм-факторе обладает клавиатурой и дисплеем. Вычислительного блока с процессором, памятью и прочим у него нет, в этом качестве выступает смартфон, который вставляется на место тачпада и выполняет также и его роль.

В мире, где флагманские смартфоны стоят сравнимо с ноутбуками, подобное решение вполне обоснованно. Хотя, конечно, сама по себе такая док-станция тоже может стоить недёшево.

Такую концептуальную разработку уже демонстрирвала компания Razer на выставке CES в январе прошло года. По-сути, Project Linda представляет собой 13-дюймовую док-станцию для фирменного смартфона Razer Phone.