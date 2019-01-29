Apple показала профессиональный видеомонтаж на iPad Pro

Компания Apple показала в специальном видео, как планшет iPad Pro используется для создания профессиональных рекламных роликов.

По словам Apple, последние рекламные ролики, продвигающие планшет, были созданы на самом iPad Pro. Речь идёт о всём цикле производства — от стадии проектирования и концепт-артов до самой съёмки, анимации, редактирования и видеомонтажа.

На планшете используется приложение Filmic Pro для съёмки видео. Для отсутствия смазанности и дрожания планшет фиксировался на специальном оборудовании. За анимацию отвечало приложение Keynote, музыку — GarageBand, а видеомонтаж производился в Luma Fusion.