Apple покажет новые iPad на специальной презентации 7 мая

Apple покажет новые iPad на специальной презентации 7 маяЭто мы точно ждем!
На изображении приглашения красуется Apple Pencil, что недвусмысленно намекает на презентацию новых моделей iPad.
Слухи говорят о том, что iPad Pro ожидает ряд значительных улучшений. В их числе: OLED-дисплей (с небольшим увеличением диагонали до 13 дюймов для старшей модели), обновленный чипсет M3 и, наконец, горизонтальное размещение фронтальной камеры.
Возможно, будут представлены также новый Apple Pencil и обновленная клавиатура Magic Keyboard – в алюминиевом корпусе и с увеличенным трекпадом.
Данное мероприятие положит конец самому длительному периоду ожидания новых моделей iPad с момента выхода Apple в эту продуктовую категорию.
Также существует вероятность обновления линейки iPad Air, включая появление увеличенного формата 12.9 дюймов. По недавним сообщениям Марка Гурмана из Bloomberg, текущие запасы iPad Air в розничных магазинах Apple сокращаются, что указывает на скорый выход новой модели.