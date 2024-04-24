Apple покажет новые iPad на специальной презентации 7 мая

На изображении приглашения красуется Apple Pencil, что недвусмысленно намекает на презентацию новых моделей iPad.

Слухи говорят о том, что iPad Pro ожидает ряд значительных улучшений. В их числе: OLED-дисплей (с небольшим увеличением диагонали до 13 дюймов для старшей модели), обновленный чипсет M3 и, наконец, горизонтальное размещение фронтальной камеры.

Возможно, будут представлены также новый Apple Pencil и обновленная клавиатура Magic Keyboard – в алюминиевом корпусе и с увеличенным трекпадом.