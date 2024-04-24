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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 24 апреля 2024, 06:19
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Apple покажет новые iPad на специальной презентации 7 мая

Это мы точно ждем!
Компания Apple разослала приглашения на специальное мероприятие, которое состоится 7 мая.
Apple покажет новые iPad на специальной презентации 7 мая
© Ferra

На изображении приглашения красуется Apple Pencil, что недвусмысленно намекает на презентацию новых моделей iPad.

Слухи говорят о том, что iPad Pro ожидает ряд значительных улучшений. В их числе: OLED-дисплей (с небольшим увеличением диагонали до 13 дюймов для старшей модели), обновленный чипсет M3 и, наконец, горизонтальное размещение фронтальной камеры.

Возможно, будут представлены также новый Apple Pencil и обновленная клавиатура Magic Keyboard – в алюминиевом корпусе и с увеличенным трекпадом.

Apple покажет новые iPad на специальной презентации 7 мая
© Ferra

Данное мероприятие положит конец самому длительному периоду ожидания новых моделей iPad с момента выхода Apple в эту продуктовую категорию.

Также существует вероятность обновления линейки iPad Air, включая появление увеличенного формата 12.9 дюймов. По недавним сообщениям Марка Гурмана из Bloomberg, текущие запасы iPad Air в розничных магазинах Apple сокращаются, что указывает на скорый выход новой модели.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPad
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#Apple