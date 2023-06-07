Apple полностью перешла на свои процессоры в компьютерах и удалила упоминания Intel с сайта

После презентации WWDC 2023, купертиновцы обновили свой сайт и убрали из него любое упоминание компьютеров на базе процессоров Intel. Это означает, что переход на процессоры Apple Silicon завершён, на что у бренда ушло менее трёх лет.

Последним компьютером на базе Intel был настольный компьютер Mac Pro. Но теперь и он получил собственную ARM-версию. Правда, цена его, мягко говоря, пугает — за устройство просят от $6999.

Напомним, что первыми Mac на базе фирменного чипа были MacBook Pro и MacBook Air на базе SoC M1. Их анонс состоялся ещё в 2020 года. В конце того же года ноутбуки поступили в продажу.