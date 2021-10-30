Apple попыталась оправдаться за отсутствие Face ID в «чёлке» новых MacBook Pro

Но если яблочный смартфон мог похвастаться полноценной 3D-системой камер Face ID для распознавания лица в ней, то MacBook Pro получили лишь FaceTime-камеру более высокого разрешения.

Практически сразу пользователи задались вопросом — почему Apple не стала добавлять Face ID и в ноутбуки? Обосновать такое решение взялся вице-президент компании по маркетингу Mac и iPad Том Богер.

По словам топ-менеджера, купертиновцы решили, что владельцам MacBook будет удобнее пользоваться сканером Touch ID, вместо распознавания лица. Якобы их руки так и так находятся на клавиатуре.

Честно говоря, такое объяснение выглядит очень слабым. Вряд ли что-то мешало Apple внедрить и Face ID, и более привычный сканер отпечатка пальцев.