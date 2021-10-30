Apple попыталась оправдаться за отсутствие Face ID в «чёлке» новых MacBook Pro

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:32
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Apple попыталась оправдаться за отсутствие Face ID в «чёлке» новых MacBook ProНо получилось так себе
Недавно Apple представила свои новые ноутбуки — MacBook Pro 14” и 16”. И первое, что бросается в глаза при взгляде на них — вырез под фронтальную камеру в форме «чёлки», прямо как у iPhone.
Но если яблочный смартфон мог похвастаться полноценной 3D-системой камер Face ID для распознавания лица в ней, то MacBook Pro получили лишь FaceTime-камеру более высокого разрешения.
Практически сразу пользователи задались вопросом — почему Apple не стала добавлять Face ID и в ноутбуки? Обосновать такое решение взялся вице-президент компании по маркетингу Mac и iPad Том Богер.
По словам топ-менеджера, купертиновцы решили, что владельцам MacBook будет удобнее пользоваться сканером Touch ID, вместо распознавания лица. Якобы их руки так и так находятся на клавиатуре.
Честно говоря, такое объяснение выглядит очень слабым. Вряд ли что-то мешало Apple внедрить и Face ID, и более привычный сканер отпечатка пальцев.
Источник: WSJ