Apple представила iPad Air в совершенно новом дизайне
Новый iPad Air работает на базе процессора Apple A14, который, по словам компании, состоит из 11,8 миллиардов транзисторов. Благодаря этому новое поколение планшета на 40% быстрее предшественника.
Также компания рассказала о том, что она потратила немало времени на разработку совмещенного с кнопкой питания сенсора Touch ID, благодаря которому пользователи, как и раньше, смогут разблокировать планшет по отпечатку пальца.
Устройство представлено в пяти разных цветах: серый, черный, розовое золото, мятный зеленый и небесно голубой.
Еще одним нововведением в новом iPad Air оказалось появление USB-C разъема для зарядки и передачи данных. Ранее подобное можно было встретить лишь в линейке iPad Pro.
Цена iPad Air 2020 года начинается от 55 990 рублей за версию с 64 ГБ постоянной памяти и модулем Wi-Fi. За версию с тем же объемом памяти и дополнительной поддержкой SIM-карты попросят уже 67 900 рублей. iPad Air со 256 ГБ постоянной памяти и только Wi-Fi модулем обойдется в 69 990 рублей, а за ту же модификацию памяти, но с поддержкой SIM-карты приелся заплатить уже 81 900 рублей. В продажу планшет поступит в следующем месяце.
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