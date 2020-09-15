Apple представила iPad Air в совершенно новом дизайне

Цена iPad Air 2020 года начинается от 55 990 рублей за версию с 64 ГБ постоянной памяти и модулем Wi-Fi. За версию с тем же объемом памяти и дополнительной поддержкой SIM-карты попросят уже 67 900 рублей. iPad Air со 256 ГБ постоянной памяти и только Wi-Fi модулем обойдется в 69 990 рублей, а за ту же модификацию памяти, но с поддержкой SIM-карты приелся заплатить уже 81 900 рублей. В продажу планшет поступит в следующем месяце.