Apple представила iPad Pro M5 — в 3,5 раза быстрее предшественника

По данным производителя, устройство стало в 3,5 раза быстрее предшественника iPad Pro M4 при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом. В основе новинки — 10-ядерный CPU, 10-ядерный GPU и улучшенный Neural Engine, который обеспечивает до 45% прироста графической производительности и поддержку аппаратного трассирования лучей.

По тестам Apple, в бенчмарке Octane X планшет показывает результат на 50% выше, чем прошлогодняя модель. Пропускная способность памяти увеличена до 150 ГБ/с, что на 30% больше, чем у M4.

iPad Pro M5 также получил новые коммуникационные чипы Apple N1 и C1X: первый добавляет Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а второй ускоряет передачу данных в сетях 5G на 50%.

Внешне устройство почти не изменилось: толщина — 5,3 мм (11″) и 5,1 мм (13″). Дисплей Ultra Retina XDR поддерживает 120 Гц, True Tone и пиковую яркость до 1600 нит.

Предзаказы уже открыты. Цены начинаются с $999 за 11-дюймовую модель и $1199 — за 13-дюймовую. Доступны версии с памятью от 256 ГБ до 2 ТБ.