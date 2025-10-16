Apple представила MacBook Pro на чипе M5 — в 86 раз мощнее Intel-моделей в ИИ

По словам Apple, устройство стало в 86 раз быстрее в ИИ-задачах и в 30 раз мощнее по графике, чем старые модели на Intel.

Процессор Apple M5 создан по улучшенному 3-нм техпроцессу и включает 10-ядерный CPU (4 производительных и 6 энергоэффективных ядер) и 10-ядерный GPU с нейронным ускорителем в каждом ядре.

Благодаря этому M5 обеспечивает до 3,5 раза выше скорость ИИ-обработки и на 1,6 раза быстрее графику, чем чип M4. Также увеличена пропускная способность памяти до 153 ГБ/с, поддерживается до 32 ГБ объединённой памяти.