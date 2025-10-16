Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 октября 2025, 07:01
1 мин.

Apple представила MacBook Pro на чипе M5 — в 86 раз мощнее Intel-моделей в ИИ

Какой-то тихий анонс получился
Apple представила новый MacBook Pro 14″ на базе процессора M5 — самого мощного чипа в истории компании.
Apple представила MacBook Pro на чипе M5 — в 86 раз мощнее Intel-моделей в ИИ
© VideoCardz.com

По словам Apple, устройство стало в 86 раз быстрее в ИИ-задачах и в 30 раз мощнее по графике, чем старые модели на Intel.

Процессор Apple M5 создан по улучшенному 3-нм техпроцессу и включает 10-ядерный CPU (4 производительных и 6 энергоэффективных ядер) и 10-ядерный GPU с нейронным ускорителем в каждом ядре.

Благодаря этому M5 обеспечивает до 3,5 раза выше скорость ИИ-обработки и на 1,6 раза быстрее графику, чем чип M4. Также увеличена пропускная способность памяти до 153 ГБ/с, поддерживается до 32 ГБ объединённой памяти.

Apple представила MacBook Pro на чипе M5 — в 86 раз мощнее Intel-моделей в ИИ
© VideoCardz.com

Новый MacBook Pro работает до 24 часов без подзарядки и поддерживает быструю зарядку — 50% за 30 минут. Устройство оснащено дисплеем Liquid Retina XDR, системой охлаждения без троттлинга и поддерживает два внешних монитора.

Базовая версия на 16/512 ГБ оценена в $1599. Предзаказы уже открыты, а старт продаж намечен на 22 октября 2025 года.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MacBook Pro
,
#Apple
,
#ноутбук