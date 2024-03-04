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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 04 марта 2024, 18:18
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Apple представила новые модели MacBook Air на M3

13 и 15 дюймов
Apple анонсировала две новые модели MacBook Air на процессоре M3: 13- и 15-дюймовые. Согласно заявлению Apple, они «на 60% быстрее» предыдущих M1-моделей и обладают временем автономной работы до 18 часов. Предзаказ на оба устройства уже доступен, а доставка начнется в пятницу, 8 марта.

Стоимость 13-дюймовой модели составит $ 1,099, а 15-дюймовой — $ 1,299. Обе версии оснащены Liquid Retina дисплеем с яркостью до 500 нит и поддержкой до двух внешних мониторов в закрытом состоянии. Также включены WiFi 6E, MagSafe и два порта Thunderbolt.

С новым чипом M3 устройства получили улучшенный 16-ядерный Neural Engine, способный «запускать оптимизированные модели искусственного интеллекта». Новые MacBook Air оснащены камерой 1080p, тремя микрофонами и поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.

Apple представила новые модели MacBook Air на M3
© Apple

Как и M2-версия, выпущенная в 2022 году, M3-модели включают клавиатуру Magic Keyboard с технологией Touch ID. Новые MacBook Air поступят в продажу в четырех цветах, включая starlight, space gray и silver, а также новый цвет midnight с покрытием, предотвращающим появление отпечатков пальцев.

Apple представила новые модели MacBook Air на M3
© Apple
Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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#Apple
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#MACBOOK AIR
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#разработка
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#технологии