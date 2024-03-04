Apple представила новые модели MacBook Air на M3

Стоимость 13-дюймовой модели составит $ 1,099, а 15-дюймовой — $ 1,299. Обе версии оснащены Liquid Retina дисплеем с яркостью до 500 нит и поддержкой до двух внешних мониторов в закрытом состоянии. Также включены WiFi 6E, MagSafe и два порта Thunderbolt.

С новым чипом M3 устройства получили улучшенный 16-ядерный Neural Engine, способный «запускать оптимизированные модели искусственного интеллекта». Новые MacBook Air оснащены камерой 1080p, тремя микрофонами и поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.