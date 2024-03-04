Apple представила новые модели MacBook Air на M3

Apple представила новые модели MacBook Air на M313 и 15 дюймов
Стоимость 13-дюймовой модели составит $ 1,099, а 15-дюймовой — $ 1,299. Обе версии оснащены Liquid Retina дисплеем с яркостью до 500 нит и поддержкой до двух внешних мониторов в закрытом состоянии. Также включены WiFi 6E, MagSafe и два порта Thunderbolt.
С новым чипом M3 устройства получили улучшенный 16-ядерный Neural Engine, способный «запускать оптимизированные модели искусственного интеллекта». Новые MacBook Air оснащены камерой 1080p, тремя микрофонами и поддержкой Spatial Audio и Dolby Atmos.
Как и M2-версия, выпущенная в 2022 году, M3-модели включают клавиатуру Magic Keyboard с технологией Touch ID. Новые MacBook Air поступят в продажу в четырех цветах, включая starlight, space gray и silver, а также новый цвет midnight с покрытием, предотвращающим появление отпечатков пальцев.