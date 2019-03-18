Apple представила новый iPad Air с поддержкой Apple Pencil

Компания Apple выпустила принципиально новый планшет iPad Air. Он получил 10,5-дюймовый дисплей True Tone с разрешением 2224×1668 пикселей, процессор A12 Bionic, а также поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения.

При этом у планшета сохранился дизайн с домашней кнопкой со сканером отпечатков пальцев Touch ID. Он стал тоньше и легче — толщина составляет 6,1 мм.

По словам производителя, благодаря процессору A12 Bionic с системой Neural Engine новый iPad Air обеспечивает прирост производительности до 70% и двукратный рост графической производительности. В то же время, продвинутый дисплей Retina с технологией True Tone стал больше почти на 20%, а число пикселей выросло более чем на полмиллиона.

Подключение к сетям стало и быстрее с учётом поддержки такого же высокопроизводительного Wi-Fi и гигабитного LTE, как и в более продвинутых моделях iPad Pro.

Планшет доступен для предзаказа с сегодняшнего дня в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии, Сингапуре, Испании, Швеции, Швейцарии, ОАЭ, Великобритании и США. Продажи стартуют на следующей неделе. Цена стартует от 499 долларов. В остальных странах, включая Россию, планшет станет доступен «совсем скоро».

В России цены на него следующие: