Apple представила новый MacBook Pro M3 со 128 ГБ памяти. Нет, не SSD, а оперативки

Эти устройства сохраняют прежний дизайн и расположение портов, но теперь доступны в новом цвете «космический черный».

Основные улучшения касаются производительности и возможностей настройки. Так, MacBook Pro с M3 Max можно заказать с объёмом оперативной памяти до 128 ГБ — это новый рекорд для ноутбуков Apple.

Процессор M3 Pro имеет 12-ядерный CPU и до 18-ядерный GPU, обеспечивая прирост скорости до 40% по сравнению с M1 Pro. Его можно оснастить до 36 ГБ оперативной памяти.

M3 Max же предлагает 16-ядерный CPU и до 40-ядерный GPU, будучи на 80% быстрее чипа M1 Max, выпущенного два года назад.

Особое внимание Apple уделила улучшению графической производительности. Новые 3-нанометровые чипы M3 поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей и аппаратное ускорение меш-шейдинга, что может стать большим плюсом для игр на Mac.

Цены на 14-дюймовый MacBook Pro с M3 Pro начинаются от $1999, а 16-дюймовая модель — от $2499. Однако цены могут значительно возрасти при выборе более мощных конфигураций и дополнительной памяти.